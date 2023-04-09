أربع مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم الأحد

2023/04/09 | 10:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تختتم اليوم الأحد، منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات في بغداد وميسان والبصرة.

وفي المباراة الأولى، سيواجه الحدود فريق أربيل على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وفي المباراة الثانية، يلاقي نفط ميسان فريق الطلبة على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وفي ثالث المباريات، يلاعب نفط البصرة فريق كربلاء على ملعب الفيحاء في ذات التوقيت.

وعند التاسعة والنصف أيضاً، يواجه القوة الجوية فريق الكهرباء على ملعب الشعب الدولي.

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