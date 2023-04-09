التخطيط النيابية تُقيم الاداء الحكومي بعد اقرار الموازنة

2023/04/09 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية، اليوم الأحد، أن تقييم أداء الحكومة سيجري بعد إقرار الموازنة.وقالت عضو اللجنة، سعاد المالكي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن لجنتها “مقبلة على تقييم حقيقي لأداء الحكومة، […]

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