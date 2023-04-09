2023/04/09 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تتوالى التسريبات التقنية التي تكشف تفاصيل تتعلق بمزايا هاتف أبل القادم من طراز “آيفون 15 برو”.وسيحصل هاتف “آيفون 15 برو” على ترقيات عديدة مقارنة بالنماذج السابقة، أبرزها غلاف التيتانيوم الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريبات تكشف مواصفات هاتف ايفون ’15 برو’ المركز الخبري الوطني.

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