"مزق المصحف وحاول دهس المصلين".. وزيرة كندية تدين "جريمة كراهية" بحق المسلمين

2023/04/09 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ عن غضبها إزاء حادثة وصفت بجريمة كراهية وتتعلق بإقدام شخص تمزيق نسخة من المصحف عند أحد المساجد في البلاد، ومحاولته دهس بعض المصلين الذين كانوا يخرجون منه.

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