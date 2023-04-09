انشاء سد في قضاء عين تمر غرب كربلاء

2023/04/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة الموارد المائية باجراء

مسح ميداني للمواقع المقترحة لانشاء سد

في وادي الابيض في منطقة

الاخيضر بقضاء عين التمر في محافظة

كربلاء المقدسة .

وقال قائمقام القضاء رائد المشهداني في

تصريح صحفي ال

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