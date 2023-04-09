مصدر لقناة المملكة: الأردن تصدى لحملة دبلوماسية إسرائيلية حاولت تزوير الحقائق بشأن المسجد الأقصى

2023/04/09 | 11:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أردني إن بلاده تصدت لحملة دبلوماسية إسرائيلية حاولت تزوير الحقائق بشأن المسجد الأقصى، وتحميل إدارة الأوقاف الاردنية مسؤولية التصعيد الأخير، وفقا لما نقلته قناة المملكة الرسمية بالأردن.

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