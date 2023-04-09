الزراعة: هناك حركة دؤوبة للاستثمار في العراق

2023/04/09 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إحالة مليوني دونم للاستثمار في السماوة.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي، إن "أكثر من مليوني دونم تمَّ استغلالها بزراعة محصول الحنطة وغابات النخيل من قبل مستثمرين عراقيين في السماوة"، لافتاً إلى أن "الاستثمار الرصين هو مستقبل الزراعة في العراق".

وأضاف، أن "الوزارة خطت خطوات كبيرة في مجال الاستثمار من خلال استغلال المساحات المزروعة في صحراء الرمادي في الأنبار وكربلاء والنجف والمثنى، وهناك حركة دؤوبة للاستثمار في العراق".

وتابع الخزعلي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "زراعة المحاصيل تتم من خلال استخدام تقنيات الرش الحديثة الثابتة والمحورية لتقنين وترشيد استهلاك المياه".

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