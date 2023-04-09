2023/04/09 | 11:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ذكرت قناة الميادين التلفزيونية ومقرها لبنان، الأحد أن فصيل لواء...

ظهرت المقالة فصيل لواء القدس يعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان أولاً على المسلة.

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