دعوة جديدة على قناة “utv” والفنان احمد وحيد

2023/04/09 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفع المحامي احمد شهيد اليوم الاحد، دعوى قضائية على الفنان (احمد وحيد) اضافة الى مالك قناة “utv” بتهمة الاساءة الى مجلس القضاء الاعلى من خلال عرض مسلسل يبث على القناة وهو يسخر من القاضي المرحوم (محمد عريبي).

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