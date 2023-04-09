شرطة ذي قار: فض نزاع العكيكة والقبض على أطراف المشاجرة

2023/04/09 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الأحد، فض نزاع عشائري في ناحية العكيكة والقبض على طرفي النزاع وضبط اسلحة واعتدة.

وذكرت القيادة، في بيان، أن “قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني أشرف على القوة التي تمكنت من فض نزاع عشائري في ناحية العكيكة”.

وبينت أن “القوة الامنية المشتركة تمكنت من ضرب طوق امني ومحاصرة طرفي النزاع ونفذت عمليات دهم وتفتيش اسفرت عن القبض على طرفي النزاع وضبط اسلحة واعتدة”.

من جانبه، أكد قائد الشرطة، على “أهمية ملاحقة مثيري النزاعات العشائرية وتقديمهم للقضاء وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة القانون”.

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