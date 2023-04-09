2023/04/09 | 12:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت بكين على الفور باتخاذ إجراءات حازمة وقوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تجري محاكاة لضربات ضد أهداف في تايوان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تجري محاكاة لضربات ضد أهداف في تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).