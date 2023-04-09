2023/04/09 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حققت شركة بغداد للمشروبات الغازية المعروفة بـ"يبسي بغداد"، أرباحاً خلال الربع الأول من العام الحالي 26.6 مليار دينار قبل الضريبة. ووفقاً لميزانية الشركة التي حصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام 2023، بلغت 152.6 مليار دينار، محققة نمواً بأكثر من 15٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2022.

ونمت إيرادات الشركة بنسبة أكثر من 300٪ خلال الربع الأول، محققة 26.6 مليار دينار، بينما خلال الفترة نفسها من العام 2022، كان ايراد الشركة 6.6 مليار دينار.

واستجاب سهم الشركة، إلى النتائج الإيجابية التي حققتها خلال الفصل الأول، إذ ارتفع بنسبة 2.23٪ خلال جلسة التداول في الساعة الأولى.

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