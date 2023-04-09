خلال 3 أشهر.. العراق استورد بضائع من الأردن بنحو 167 مليون دولار

2023/04/09 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت غرفة تجارة الأردن، الأحد، تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الغرفة في بيان، إنه "تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، نحو 285 مليون دينار مقابل ما يقارب 197 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

وأضافت، أن "العراق جاء أولاً بأكبر الدول العربية استيراداً من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الربع الأول من العام 2023 حيث بلغت 117 مليون دينار".

جدير بالذكر أن كل 70 ديناراً إردنياً يساوي حوالي 100 دولار أميركي.

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