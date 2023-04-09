الزراعة تعلن إحالة مليوني دونم للاستثمار في السماوة

2023/04/09 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد،

إحالة مليوني دونم للاستثمار في

السماوة، فيما حددت حاجة العراق

الفعلية من محصول الحنطة.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد

الخزعلي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "

أكثر من مل

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