شهر رمضان بوصلة ترشد للتكامل..الجزء الأول

2023/04/09 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

بسم الله الرحمن الرحيم ( شَهْرُ

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ

الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ

وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى

وَالْفُرْقَانِ ) ـ البقرة / 185 أصبح من

المألوف أن نجد ال

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