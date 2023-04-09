الدفاع السورية تعلن اختراق أحد حساباتها الرسمية

2023/04/09 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاحد، بتعرض أحد حسابات وزارة الدفاع السورية عبر تطبيق "تلغرام"، للاختراق.

وأوضحت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع السورية، أنه "تم إلغاء الحساب المذكور، كما تم إيقاف جميع الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق تلغرام".

وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعاطي مع أية حسابات مزيفة عبر "تلغرام"، أو أية تطبيقات أخرى يمكن أن تنتحل صفة الارتباط بوزارة الدفاع.

وأضاف بيان وزارة الدفاع السورية، "نؤكد أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع".

المصدر: سانا

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