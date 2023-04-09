الرئيس رشيد مهنئاً بسقوط الدكتاتورية: عازمون على ترسيخ حياة الحرية

2023/04/09 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، بمناسبة ذكرى سقوط النظام البائد.

وقال رشيد في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، "عشرون عاما على سقوط الدكتاتورية والطغيان، عشرون عاما من أجل دولة ديمقراطية".

واضاف "أحر التهاني لجميع العراقيين وهم عازمون على ترسيخ حياة الحرية وتعزيز السلام واعلاء كرامة الانسان".

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