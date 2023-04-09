العمل توجه نداءً لحملة الشهادات والأوائل وتحذر

2023/04/09 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، حملة الشهادات والاوائل بالإسراع في مراجعة الوزارة لإكمال إجراءات التعيين، فيما أصدرت تحذيراً للمتخلفين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدائرة الادارية والمالية في الوزارة حددت في وقت سابق، مدة اقصاها 10 ايام دوام فعلي ابتداء من تأريخ 3ـ4ـ2023 لمراجعة حملة الشهادات العليا، والاوائل الذين ظهرت اسماؤهم بالجداول المنشورة على موقع الوزارة".

واوضحت أن "الذين تخلفوا عن مراجعة الوزارة لاكمال اجراءات التعيين حسب القوائم المنشورة سيتم الغاء امر التعيين والدرجة الوظيفية الخاصة بهم بعد انقضاء المهلة التي حددتها للمراجعة"، داعيةً الى "الاسراع في مراجعة المشمولين المذكورين بالجداول لاكمال اجراءاتهم، لتلافي الغاء الدرجة الوظيفية وان آخر موعد يوم الاثنين الموافق 17-4-2023".

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