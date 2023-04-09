الإمارات.. بيع لوحة سيارة مميزة في دبي بـ15 مليون دولار

2023/04/09 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق مزاد خيري أقيم في دبي لبيع أرقام سيارات وهواتف مميزة نحو 100 مليون درهم (حوالي 27 مليون دولار) من الإيرادات التي سوف تذهب لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي كانت قد أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد.

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