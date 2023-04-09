2023/04/09 | 12:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تكون قد دفعت المال لمشاهدة جوانب عديدة بمدينة مارسيلين الجذابة في ولاية ميسوري الأمريكية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2500 نسمة، وتبعد ساعتين عن شمال شرق مترو كانساس سيتي.إذ أن هذه المدينة هي مسقط رأس والت ديزني وحبه الأبدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والت ديزني بنى امبراطورية ديزني لاند.. لكن ما سرّ إلهامه؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والت ديزني بنى امبراطورية ديزني لاند.. لكن ما سرّ إلهامه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).