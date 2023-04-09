2023/04/09 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري ونظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر، اليوم الأحد، ضرورة التنسيق المشترك بين العراق والسودان في مواجهة الارهاب.وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرا داخلية العراق والسودان يؤكدان ضرورة التنسيق المشترك في مواجهة الارهاب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا داخلية العراق والسودان يؤكدان ضرورة التنسيق المشترك في مواجهة الارهاب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا داخلية العراق والسودان يؤكدان ضرورة التنسيق المشترك في مواجهة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).