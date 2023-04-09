مقاطعة المانية تعطل الدوام من أجل راس السنة الايزيدية

2023/04/09 | 12:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هانوفر مقاطعة نيدرزاكسن الالمانية قررت تعطيل دوام المدراس رسمياً في عيدي رأس السنة الايزيدية و عيد الصوم ، المقاطعة رسمياً ستعمل خلال هذا الاسبوع بقانون التي وضع فيه العيدين كعطلتين رسميتين للطلاب الايزيديين في المدارس ..اطفال الايزيدية من حقهم ان لا يذهبوا الى المدارس في العطتين حيث أبلغت حكومة ولاية نيدرزاكسن …

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