برهم صالح: تسوية تاريخية بين الدولة والمجتمع تضع العراق على الطريق الصحيح

2023/04/09 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطوي العراقُ في هذا اليوم، التاسع من أبريل (نيسان)، عشرين سنة من التغيير، في حدثٍ غيَّر البلد، وغيَّر المنطقة والعالم، وما زال الجدل حول نقطة التحول هذه قائماً إلى اليوم.ومن الإنصاف القول إنَّ الخلاصَ من نظامٍ مستبد أجرمَ بحق … Readmore

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