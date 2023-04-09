الدفاعات الجوية السورية تسقط عدة صواريخ اسرائيلية في عدوان جديد على الجولان السوري

2023/04/09 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في المنطقة الجنوبية من البلاد وأسقطت بعض صواريخ العدوان.وذكرت وكالة الانباء السورية سانا نقلا عن مصدر عسكري ، اليوم الاحد ، أنه” في الساعة الخامسة من صباح اليوم نفذ العدو … Readmore

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