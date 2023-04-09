رومانوسكي تبلغ بارزاني باهتمام امريكا بحوار اربيل – بغداد

2023/04/09 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان

بارزاني في بغداد، مساء أمس السبت، مع

ألينا رومانوسكي، سفيرة امريكا لدى

العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم اليوم

الأحد، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة

منه، أنه جر

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