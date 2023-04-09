وزير الداخلية يستقبل نظيره السوداني في مقر الوزارة وسط تأكيدات على ضرورة التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب

2023/04/09 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري في مقر الوزارة، اليوم الأحد، نظيره السوداني الفريق الأول السيد عنان حامد محمد عمر، بحضور السادة الوكلاء والمستشارين والمدراء.

حيث جرى استقبال رسمي للوفد الضيف وتم التباحث معه في عدد من الملفات أبرزها تعزيز الجهد الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب لا سيما في ظل الخبرات الكبيرة التي امتلكها العراق خلال محاربته عصابات داعش الإرهابية، كما تم التباحث في ملف مكافحة المخدرات والآليات الخاصة باستئصال هذه السموم والآفة الخطيرة، فضلاً عن موضوع التدريب لتعزيز القدرات العسكرية لقوات الشرطة.

وأكد وزير الداخلية السوداني أن الشرطة العراقية تعد من القوات الأكثر انضباطاً في تأدية الواجبات، ولها قدرات كبيرة جداً بمحاربة الجريمة المنظمة.



وأشاد الوفد الضيف بكرم الضيافة وحسن الاستقبال التي لاقاها في العراق.

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