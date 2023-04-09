العراق والبنك الدولي يتفقان على تسريع تنفيذ المشاريع في المناطق الأكثر فقراً

2023/04/09 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، الأحد، ممثل البنك الدولي في العراق، ريتشارد عبد النور، والوفد المرافق له.

وتناول الجانبان، "آليات العمل في تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق والقرى الأكثر فقراً، التي تنفذها وزارة التخطيط، ضمن الصندوق الاجتماعي للتنمية الممول بقرض من البنك الدولي، واتفق الطرفان، على العمل المشترك على وضع الآليات المناسبة التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في إنجاز تلك المشاريع لما تمثله من أهمية في تمكين أبناء القرى المشمولة من الحصول على الخدمات الأساسية".

كذلك شهد اللقاء، بحسب بيان لوزارة التخطيط، "مناقشة العمل المشترك بين وزارتي التخطيط والمالية، والبنك الدولي لوضع الآليات والتعليمات المناسبة، التي من شأنها معالجة وتذليل جميع المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي والمنظمات الدولية".

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