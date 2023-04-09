العراق على موعد مع أمطار غزيرة الشدة

2023/04/09 | 13:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون بدايتها من ظهر الغد الإثنين.

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