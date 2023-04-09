وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري الرصافة الاولى

2023/04/09 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

صادق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، على تثبيت محاضري الرصافة الأولى على الملاك الدائم.

وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة، اليوم، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها أن " وزير التربية صادق على تثبيت محاضري (الرصافة الاولى) على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١ متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم التربوية".

واوضحت الوثيقة أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الرصافة الاولى بلغ ١٥٧١ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".

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