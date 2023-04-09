مبيعات المركزي العراقي من الدولار تسجل أكثر من 281 مليوناً

2023/04/09 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة (الدولار)، اليوم الاحد، أكثر 281 مليون دولار.

وبحسب جدول لنافذة بيع العملة حصلت عليه (بغداد اليوم)، فإن إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات، اعتمادات) بلغت 239,889,029 مليون دولار.

وبلغ اجمالي البيع النقدي 24,000,000 مليون دولار، فيما بلغ اجمالي المبيعات الكلية 281,889,029 ملون دولار.

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