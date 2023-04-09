حرفة النقدة.. تطريز نسائي قديم بلمسة حديثة في قطر

2023/04/09 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطريز جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي الغني لدولة قطر.منى الكعبي، مؤسسة دار "مون لايت كونسبت" للأزياء، تشرح لنا حرفة النقدة التقليدية، والتي تستخدمها في تصاميمها بلمستها الفنية الخاصة.

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