2023/04/09 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاحد ، لتسجل اكثر من 281 مليون دولار .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 281 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم المركز الخبري الوطني.

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