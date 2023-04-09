2023/04/09 | 13:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتصاعد الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات...

ظهرت المقالة رؤية: الحرب الباردة بين الأحزاب الكردية..



قد تستفحل الى مستوى تقسيم الاقليم أولاً على المسلة.

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