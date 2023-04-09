2023/04/09 | 13:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ذكرت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون يوم الأحد إن...

ظهرت المقالة وصول وفدي السعودية وعمان إلى صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول وفدي السعودية وعمان إلى صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول وفدي السعودية وعمان إلى صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).