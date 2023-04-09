"وجها لوجه".. الصين تجري محاكاة لضربات على "أهداف رئيسية" في تايوان

2023/04/09 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت الصين، الأحد، محاكاة لضربات "دقيقة" ضد "أهداف رئيسية" في "تايوان والمياه المحيطة" بها، في اليوم الثاني من تدريبات "لتطويق كامل" تستمر حتى الاثنين، وتؤكد بكين أنها تحذير "جدي" بعد لقاء الرئيسة، تساي وينغ إين، مع مسؤول أميركي كبير.

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