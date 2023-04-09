2023/04/09 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قناة NRT، اليوم الاحد، عن

وفاة احمد علي والذي يعمل مصورا

للقناة بعد سقوطه من اعلى جبل "پيرة

مگرون" ضمن محافظة السليمانية اثناء

العمل.





ووقع الحادث، صباح اليوم، حيث سقط

المصور من اعلى الجبل ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مصور تلفزيوني عراقي بعد سقوطه من جبل في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع مصور تلفزيوني عراقي بعد سقوطه من جبل في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).