مذيعة مصرية تهاجم زملاءها بسبب برامج رمضان

2023/04/09 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت المذيعة المصرية دعاء فاروق انتقادات إلى زملائها من مقدمي البرامج الحوارية، التي تستضيف الفنانين للحديث عن حياتهم، كما انتقدت صناع برامج المقالب.

وأوضحت دعاء فاروق، أنها ترغب في التبرّؤ مما يفعله زملاؤها، من أجل البحث عن المشاهدات والشهرة، وتقديم برامج تنشر الأفكار السلبية بين المشاهدين.



وأكدت في منشور عبر «فيسبوك»، أن المذيعين سيتركون خلفهم إرثاً محفوظاً على موقع يوتيوب، مملوء بالمقابلات التي تعتمد على فضح أسرار الحياة الشخصية للفنانين، أو إهانتهم وتعريضهم للخطر في برامج المقالب.

وقالت: «لا أعرف كيف سيقابل القائمون على برامج المقالب رب العالمين بهذا الإرث الفج، بهذه الفظاظة اللفظية والحركية، بهذه الإهانة للسيدة التي يصرّون على تصويرها سنوياً؛ فلا احترام لأنوثتها ولا شكلها ولا جسمها ولا أي شيء، فتشاهد السيدة تُهان حرفياً، وهي تتدحرج أمامك وتستغيث، بل وتوصف بأبشع الأوصاف في محاولات لاستجداء الضحك من المشاهد الذي يمتعض أثناء المشاهدة».

وأشارت إلى أن صناع البرامج يمكنهم تحقيق المشاهدات بأفكار برامج أخرى، لا يشترط أن تكون دينية تناسباً مع شهر رمضان المبارك.



وتبرأت المذيعة من زملائها وبرامجهم، مؤكدة أنه لا يصح أن يتكسب المذيعون من فضح الحياة الشخصية للفنانين والتفتيش وراءهم، أو المقالب المهينة.

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