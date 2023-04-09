خبراء يكشفون صورة رقمية لما كان عليه رجل مصري منذ ما يقرب من 35 ألف عام

2023/04/09 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم خبراء برازيليون التّصوير الرّقمي للكشف عن وجه رجلٍ مصري عاش قبل 35 ألف عام.واستخدم عالم الآثار مواسير إلياس سانتوس والمصمم ثلاثي الأبعاد سيسيرو مورايس بقايا عظام رجلٍ عُثِر عليه في موقع أثري بمصر لإعادة بناء صورة رقميّة.

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