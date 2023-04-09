اعتقال ستة متهمين وضبط أسلحة ثقيلة في ميسان

2023/04/09 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاحد، اعتقال ستة متهمين وضبط أسلحة ثقيلة متنوعة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات تمكن من خلال عمليات البحث والتفتيش من القاء القبض على ستة متهمين وضبط هاون 60 ملم مع 6 قنابر ودراجة نارية في قضاء المجر".

وأضاف البيان، أن "المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".

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