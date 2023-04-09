لبنان.. تعليق من ميقاتي على الجهة التي أطلقت صواريخ على إسرائيل بعد التحقيقات

2023/04/09 | 14:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، إن التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش اللبناني كشفت أن من قام بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل، ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية.

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