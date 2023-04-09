بعد صيحات الاستهجان.. ميسي يبلغ

2023/04/09 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسبوع من صيحات استهجان جماهير باريس سان جرمان على ملعب "بارك دي برانس"، ضد أفضل لاعب في العالم سبع مرات في المواجهة التي خسرها أمام ليون 0-1، تمكن ليونيل ميسي من تحطيم رقم قياسي جديد بعد تسجيله هدفا وصناعة آخر أمام نيس الذي فاز عليه 2-0.

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