2023/04/09 | 14:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، المواطنين للتعاون في مجال...

ظهرت المقالة النزاهة تدعو المواطنين الى الاخبار عن الفساد لاسترداد المال العام أولاً على المسلة.

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