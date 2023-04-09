كيف تختار غسالة ذكية؟

2023/04/09 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك عدد كبير من الغسالات الذكية للاختيار من بينها وكلها بالطبع لها فوائد وعيوب.



مع هذه المجموعة المتنوعة من الأجهزة قد يكون من الصعب العثور على الغسالة المثالية لمنزلك؛ لذا إليك بعض الأشياء التي نوصي بالتفكير فيها قبل شراء غسالة ذكية جديدة.

ما هي ميزانيتك؟

في كثير من الأحيان نحتاج للحصول على غسالة جديدة بسبب وجود عيب ما في الغسالة القديمة.



يمكن أن يحدث هذا في أوقات غير مناسبة ويجعل الكثير منا يذهب إلى نموذج أرخص مما ينبغي.

ومع ذلك من الحكمة، على المدى الطويل، الحصول على الغسالة المناسبة، خاصة أنها عنصر لا يميل إلى الاستبدال كثيرًا.

يقدم العديد من تجار التجزئة خطط دفع رائعة بدون فوائد والتي يمكن أن تساعد في النفقات الأولية.

من ناحية أخرى احرص على عدم الإفراط في الإنفاق على الميزات التي لن تستخدمها.



تم تصميم بعض الآلات للأسر الكبيرة وقد تقدم الكثير لمستخدم واحد أو زوجين.

ما هي الميزات الذكية التي تحتاجها؟

الخطوة التالية هي معرفة الميزات التي لها الأولوية لديك والتأكد من أن النموذج الذي اخترته يحقق تلك المزايا.

يمكن أن تختلف الوظائف الذكية بشكل كبير من طراز إلى آخر؛ لذا تأكد من القراءة قبل الشراء.

على سبيل المثال: لنفترض أنك استثمرت جيدًا في نظام Google Home البيئي وتحب جعل مساعد Google يتحكم في جميع جوانب منزلك فإنك سوف تشعر بخيبة أمل شديدة إذا اشتريت غسالة جديدة واكتشفت أنها تدعم Alexa فقط

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