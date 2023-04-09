2023/04/09 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الأحد، أن الموازنة تتضمن العديد من الأبواب والفقرات الخاصة بتطوير البنى التحتية والمشاريع.

وذكر مكتب المندلاوي في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل اليوم عدداً من شيوخ ووجهاء منطقة بغداد الجديدة".

وأكد المندلاوي، وفقاً للبيان "أهمية المتابعة الدائمة لملف الخدمات وتطوير البنى التحتية، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الموازنة المقبلة والتي أنهى مجلس النواب قراءتها الأولى، ستُقَر قريباً".

ولفت الى أن "الموازنة ستتضمن العديد من الأبواب والفقرات الخاصة بتطوير البنى التحتية والمشاريع الخدمية لبغداد والمحافظات بما ينسجم مع المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان: الموازنة ستُقَر قريباً ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان: الموازنة ستُقَر قريباً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).