السوداني مهنئاً المكون المسيحي بعيد القيامة: نأمل أن تكون المناسبة نافذة للتآخي

2023/04/09 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أبناء المكون المسيحي بمناسبة عيد الفصح المجيد "عيد القيامة".

وقال السوداني في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "نهنئ أبناء المكون المسيحي في العراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد (عيد القيامة)".

وأضاف "ونعرب عن املنا بأن تكون هذه المناسبة العطرة نافذة لتلاحم وتآخي شعبنا العزيز، بما ينسجم وتعزيز قيم التعايش في ظل عراق قوي مقتدر".

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