صدور مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة

2023/04/09 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت الكويت، اليوم الاحد، مرسوم أميري يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وبحسب المرسوم الأميري، فإن التشكيل الجديد للحكومة الكويتية جاء كالآتي:

طلال خالد الأحمد الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.

- خالد علي محمد الفاضل- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

- بدر حامد يوسف الملا - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

- فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.

- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

- أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة

- أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة.

- حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

- سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

- مي جاسم محمد البغلي وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة.

- عامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.

- مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

- محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة.

- مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

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