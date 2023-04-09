وفد إيراني في السعودية لإعادة فتح السفارة

2023/04/09 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

ذكرت وكالة أنباء "الطلبة" الايرانية، اليوم الأحد، أن وفداً فنياً إيرانياً سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض.

وأشارت الوكالة الى أن " هذا يأتي بعد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين في وقت سابق في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من 7 سنوات".

وجاءت التطورات أيضا بعد اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بين البلدين.

فيما أشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن مسؤولين زاروا إيران لمناقشة إجراءات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للمملكة في إيران.

المصدر: وكالات

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