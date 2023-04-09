2023/04/09 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الزراعة، عباس جبر العلي المالكي، اليوم الاحد، بفتح الاستيراد لعدد من المحاصيل الزراعية وذلك بعد ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يوّجه بفتح الاستيراد لعدد من المحاصيل بينها الطماطة المركز الخبري الوطني.

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