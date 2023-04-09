الزراعة توجه بفتح الاستيراد لهذه المحاصيل

2023/04/09 | 15:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الزراعة اليوم الاحد، بفتح الاستيراد لبعض المحاصيل.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “وجّه وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي بفتح الاستيراد امام عدد من المحاصيل الزراعية بعد استحصال موافقة المجلس الوزاري للإقتصاد وذلك لإرتفاع اسعارها في السوق المحلية.واذاف ان “هذه المحاصيل هي الطماطة والبطاطا والقرنابيط والشلغم والشوندر والخس”.

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