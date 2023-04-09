أجور مضاعفة وهدر بالأموال في مشاريع البصرة.. كلفة

2023/04/09 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، عن أسعار تخطيط الشوارع في مشاريع محافظة البصرة التي أحيلت بعد عام 2019.

وأوضحت الوثيقة أن "تكلفة صبغ المتر الواحد للرصيف وتخطيط الشوارع بعد تبليطها في قضاء القرنة، يبلغ 44 ألف دينار".

وأشارت الى أن "التكلفة الكلية للمشروع بلغت ثلاثة مليارات وتسعة وعشرون مليونا وثلاث مائة وخمسة وعشرون ألف دينار".

يحدث هذا فيما يبلغ معدل السعر المتعارف للمتر الواحد لصبغ الرصيف 29 ألف دينار.

وفي وقت سابق، كشفت (بغداد اليوم) عن أسعار التبليط في محافظة البصرة وجداول الكميات (التنادر) ووضعتها أمام الرأي العام.

وبحسب وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، تكشف فيها عن كيفية تسعير المتر المربع لمادة التبليط الذي تجاوز ثلاثة اضعاف سعره الحقيقي بأعلى الحالات.

وتبين الوثائق ان عملية قلع الطبقة القديمة من التبليط بأكثر من 4 آلاف للمتر المربع الواحد، وايضاً استحداث فقرة وهي تجهيز اليات التبليط !! بعشرة آلاف دينار للمتر المربع الواحد.

وبشأن عملية قلع الطبقة الترابية، تكشف الوثائق أن كلفتها بلغت أكثر من 18 ألف دينار لنصف المتر المربع الواحد، وهذا الامر استمر لحين الوصول إلى مرحلة التبليط وهي 14 ألف دينار للمتر المربع الواحد.

ومن الجدير بالذكر، ان الوثائق هي جزء من مشروع متكامل وليس مشروع محال لوحده، حيث ان عملية قلع الشارع ونصب المجاري وقلع التربة هي فقرات مدفوعة الثمن وتكرارها في نفس التندر يعني إعطاء أجور مضاعفة لذات الفقرة.

ولا يمكن إنشاء شبكات مجاري وشبكات مطرية دون قلع الشوارع، وبالتالي فإن ذكر ذات الفقرة في نفس التندر مع فقرة التبليط في مشروع مجاري القرنة يعني اعطاء اجور مالية متتالية ولنفس الفقرة.

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